Введення західних військ в Україну. НАТО відповів на заяву Макрона

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, станом на сьогодні Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що окремі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально.
НАТО не розглядає відправлення військ в Україну
Столтенберг вкотре звернув увагу на те, що союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні.
Він наголосив, що Україна має право на самооборону, а НАТО маємо право підтримати її у відстоюванні цього права.
Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів, натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть.
Що в ЄС кажуть про можливе введення західних військ в Україну
Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що окремі члени Євросоюзу наразі обговорюють, чи варто укладати двосторонні угоди про введення військ в Україну, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.
Французький лідер Еммануель Макрон після зустрічі в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.
Після заяви Макрона, Німеччина, Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.
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