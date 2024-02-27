Введення західних військ в Україну. НАТО відповів на заяву Макрона
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Введення західних військ в Україну. НАТО відповів на заяву Макрона

Єнс Столтенберг
Джерело:  Associated Press

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, станом на сьогодні Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що окремі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально.

НАТО не розглядає відправлення військ в Україну

Столтенберг вкотре звернув увагу на те, що союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні.

Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на фронті в Україні. Це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право".

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Він наголосив, що Україна має право на самооборону, а НАТО маємо право підтримати її у відстоюванні цього права.

НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу і підтримку, таку як медикаменти, обмундирування і зимове спорядження. А ось члени Альянсу надсилають зброю і боєприпаси на двосторонній основі або групами, — додав Столтенберг.

Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів, натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть.

Що в ЄС кажуть про можливе введення західних військ в Україну

Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що окремі члени Євросоюзу наразі обговорюють, чи варто укладати двосторонні угоди про введення військ в Україну, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Французький лідер Еммануель Макрон після зустрічі в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона, Німеччина, Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

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