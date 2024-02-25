Джонсон оценил вероятность нападения России на НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Джонсон оценил вероятность нападения России на НАТО

Борис Джонсон
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Источник:  Европейская правда

По словам бывшего британского лидера Бориса Джонсона, он считает реальным риск нападения России на страны-члены НАТО.

Джонсон призвал Альянс не игнорировать угрозу со стороны РФ

Экс-премьер Британии убежден в том, что вторжение России на территорию НАТО может произойти еще во времена президентства диктатора Владимира Путина.

Да, он (Путин. – ред.) может напасть. Я считаю, что это нельзя исключать.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании

Как откровенно признается политик, к такому мнению его подтолкнуло интервью главы Кремля американскому журналисту Такеру Карлсону.

Борис Джонсон заявил, что ему не понравилось, как Путин размышлял о Польше "в своем ужасном интервью".

И я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать, – считает бывший британский лидер.

По его словам, риск вторжения России на территорию НАТО существенно увеличится, если глава Кремля добьется успеха в Украине.

Поэтому он не должен побеждать. Он должен потерпеть поражение, – подытожил Борис Джонсон.

Джонсон убежден в том, что Украина вернет Крым

Британский политик обращает внимание на то, что позиции российского диктатора в Крыму сейчас очень слабые, а это значит, что Украина сможет освободить полуостров, если будет получать необходимую помощь от партнеров.

По всей видимости, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пробовать. Потому думали: давайте попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально!

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании

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