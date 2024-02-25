По словам бывшего британского лидера Бориса Джонсона, он считает реальным риск нападения России на страны-члены НАТО.

Джонсон призвал Альянс не игнорировать угрозу со стороны РФ

Экс-премьер Британии убежден в том, что вторжение России на территорию НАТО может произойти еще во времена президентства диктатора Владимира Путина.

Да, он (Путин. – ред.) может напасть. Я считаю, что это нельзя исключать. Борис Джонсон Экс-премьер Великобритании

Как откровенно признается политик, к такому мнению его подтолкнуло интервью главы Кремля американскому журналисту Такеру Карлсону.

Борис Джонсон заявил, что ему не понравилось, как Путин размышлял о Польше "в своем ужасном интервью".

И я считаю, что он может попробовать что-нибудь такое сделать, – считает бывший британский лидер. Поделиться

По его словам, риск вторжения России на территорию НАТО существенно увеличится, если глава Кремля добьется успеха в Украине.

Поэтому он не должен побеждать. Он должен потерпеть поражение, – подытожил Борис Джонсон. Поделиться

Джонсон убежден в том, что Украина вернет Крым

Британский политик обращает внимание на то, что позиции российского диктатора в Крыму сейчас очень слабые, а это значит, что Украина сможет освободить полуостров, если будет получать необходимую помощь от партнеров.