По словам бывшего британского лидера Бориса Джонсона, он считает реальным риск нападения России на страны-члены НАТО.
Джонсон призвал Альянс не игнорировать угрозу со стороны РФ
Экс-премьер Британии убежден в том, что вторжение России на территорию НАТО может произойти еще во времена президентства диктатора Владимира Путина.
Как откровенно признается политик, к такому мнению его подтолкнуло интервью главы Кремля американскому журналисту Такеру Карлсону.
Борис Джонсон заявил, что ему не понравилось, как Путин размышлял о Польше "в своем ужасном интервью".
По его словам, риск вторжения России на территорию НАТО существенно увеличится, если глава Кремля добьется успеха в Украине.
Джонсон убежден в том, что Украина вернет Крым
Британский политик обращает внимание на то, что позиции российского диктатора в Крыму сейчас очень слабые, а это значит, что Украина сможет освободить полуостров, если будет получать необходимую помощь от партнеров.
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