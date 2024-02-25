За словами колишнього британського лідера Бориса Джонсона, він вважає реальним ризик нападу Росії на країни-члени НАТО.
Джонсон закликав Альянс не ігнорувати загрозу з боку РФ
Експрем’єр Британії переконаний в тому, що вторгнення Росії на територію НАТО може статися ще за часів президентства диктатора Володимира Путіна.
Як відверто зізнається політик, до такої думки його підштовхнуло інтерв’ю очільника Кремля американському журналісту Такеру Карлсону.
Борис Джонсон заявив, що йому не сподобалося, як Путін розмірковував про Польщу “у своєму жахливому інтерв'ю”.
За його словами, ризик вторгнення Росії на територію НАТО суттєво збільшиться, якщо очільник Кремля досягне успіху в Україні.
Джонсон переконаний у тому, що Україна поверне Крим
Британський політик звертає увагу на те, що позиції російського диктатора у Криму наразі є слабкими, а це означає, що Україна зможе звільнити півострів, якщо буде отримувати необхідну допомогу від партнерів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-