Джонсон оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Джонсон оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО

Борис Джонсон
Джерело:  Європейська правда

За словами колишнього британського лідера Бориса Джонсона, він вважає реальним ризик нападу Росії на країни-члени НАТО.

Джонсон закликав Альянс не ігнорувати загрозу з боку РФ

Експрем’єр Британії переконаний в тому, що вторгнення Росії на територію НАТО може статися ще за часів президентства диктатора Володимира Путіна.

Так, він (Путін. – Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Експрем’єр Великої Британії

Як відверто зізнається політик, до такої думки його підштовхнуло інтерв’ю очільника Кремля американському журналісту Такеру Карлсону.

Борис Джонсон заявив, що йому не сподобалося, як Путін розмірковував про Польщу “у своєму жахливому інтерв'ю”.

І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити, – вважає колишній британський лідер.

За його словами, ризик вторгнення Росії на територію НАТО суттєво збільшиться, якщо очільник Кремля досягне успіху в Україні.

Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки, – підсумував Борис Джонсон.

Джонсон переконаний у тому, що Україна поверне Крим

Британський політик звертає увагу на те, що позиції російського диктатора у Криму наразі є слабкими, а це означає, що Україна зможе звільнити півострів, якщо буде отримувати необхідну допомогу від партнерів.

Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. Тому думали: давайте спробуємо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст. Але зараз люди кажуть собі: по-перше, це можливо! Повернути Крим реально!

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Експрем’єр Великої Британії

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