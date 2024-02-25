Кулеба назвав головні причини кризи на українсько-польському кордоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що криза із вивезенням зерна на українсько-польському кордоні викликана трьома факторами.
Чому сталася криза на українсько-польському кордоні
Перший, за його словами, — економічні проблеми, з якими зіштовхнулися в самій Європі.
Друге — використання цих проблем російською розвідкою та пропагандою для спрямування гніву на Україну.
Третє — провокації, які загострюють ситуацію. На думку глави української дипломатії, якби не було провокацій з розсипанням зерна, ці проблеми можна було би вирішити спокійно.
За словами Дмитра Кулеби, польський уряд налаштований на професійне вирішення проблеми.
Блокада кордону з боку Польщі загрожує безпеці України
Шмигаль зазначив, що блокування польсько-українського кордону створює загрозу безпеці України.
Він зазначив, що вдячний польському уряду за позицію щодо забезпечення пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гумдопомоги та медичних засобів.
Шмигаль очікує, що рішення у питанні пропуску через кордон інших товарів знайде тристоронній штаб. Оскільки зараз на кордоні стоять понад 9 тисяч вантажівок і питання треба терміново вирішувати.
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