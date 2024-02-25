Кулеба назвав головні причини кризи на українсько-польському кордоні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що криза із вивезенням зерна на українсько-польському кордоні викликана трьома факторами.

Чому сталася криза на українсько-польському кордоні

Криза на українсько-польському кордоні викликана трьома факторами, — сказав Кулеба. Поширити

Перший, за його словами, — економічні проблеми, з якими зіштовхнулися в самій Європі.

Друге — використання цих проблем російською розвідкою та пропагандою для спрямування гніву на Україну.

Разом із польською стороною ми бачимо, як Росія агресивно розкручує це. Чомусь мітингувальники говорять про проблему, яку створює українське зерно, але мовчать про російське зерно, яке продовжує надходити до Європи, — сказав Дмитро Кулеба.

Третє — провокації, які загострюють ситуацію. На думку глави української дипломатії, якби не було провокацій з розсипанням зерна, ці проблеми можна було би вирішити спокійно.

За словами Дмитра Кулеби, польський уряд налаштований на професійне вирішення проблеми.

Україна на провокації вестися не буде, і ніхто не розсварить Польщу та Україну в стратегічному плані, — наголосив Дмитро Кулеба. Поширити

Блокада кордону з боку Польщі загрожує безпеці України

Шмигаль зазначив, що блокування польсько-українського кордону створює загрозу безпеці України.

Він зазначив, що вдячний польському уряду за позицію щодо забезпечення пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гумдопомоги та медичних засобів.

Шмигаль очікує, що рішення у питанні пропуску через кордон інших товарів знайде тристоронній штаб. Оскільки зараз на кордоні стоять понад 9 тисяч вантажівок і питання треба терміново вирішувати.