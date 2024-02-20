У МЗС України закликали польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, які блокують кордон України, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики.

У МЗС відреагували на дії польських протестувальників

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання.

Він додав, що дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів. Олег Ніколенко Речник МЗС

У МЗС вважають неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Поширити

Водночас протестувальники, зазначають у МЗС, жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн.

Ніколенко закликав польську владу розблокувати кордон та підкреслив важливість зберегти “той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки”.

Блокада кордону України: що відомо

9 лютого польські фермери відновили блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

До 20 лютого вони заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно. За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів. Розблокувати рух допомагала поліція.

20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.