Польські протестувальники зранку 20 лютого поблизу ПП "Медика-Шегині" перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Польські фермери розсипали зерно біля ПП "Медика-Шегині"
Кореспондентка Суспільного передає, що польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" і розсипали збіжжя з вантажного вагону.
Радіо Свобода передає, що протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин. На відео видно польську поліцію.
20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.
Блокування кордону України
9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Польські фермери заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".
11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно. За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.
18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів, абсолютна більшість — жінки та діти. Розблокувати рух допомагала поліція.
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