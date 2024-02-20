Польські фермери висипали українське зерно з вантажного вагону біля ПП "Медика" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери висипали українське зерно з вантажного вагону біля ПП "Медика" — відео

Зерно
Джерело:  Суспільне

Польські протестувальники зранку 20 лютого поблизу ПП "Медика-Шегині" перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Польські фермери розсипали зерно біля ПП "Медика-Шегині"

Кореспондентка Суспільного передає, що польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" і розсипали збіжжя з вантажного вагону.

Радіо Свобода передає, що протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин. На відео видно польську поліцію.

20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, — заявили протестувальники.

Блокування кордону України

9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Польські фермери заблокували для руху вантажівок 6 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів", "Краківець".

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно. За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів, абсолютна більшість — жінки та діти. Розблокувати рух допомагала поліція.

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