Польские протестующие утром 20 февраля вблизи ПП "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польские фермеры рассыпали зерно возле ПП "Медика-Шегини"

Корреспондентка Суспільного передает, что польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из грузового вагона.

Радио Свобода передает, что протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут. На видео видна польская полиция.

Польські протестувальники перекривали залізничну колію і відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією.



Це відбулося біля «Медика-Шегині», передає кореспондентка Радіо Свобода. Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин pic.twitter.com/3FBdMCx4oU — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 20, 2024

20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, — заявили протестующие. Поделиться

Блокировка границы Украины

9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Польские фермеры заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно. По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.

18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров, абсолютное большинство — женщины и дети. Разблокировать движение помогала полиция.