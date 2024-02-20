Польские протестующие утром 20 февраля вблизи ПП "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.
Польские фермеры рассыпали зерно возле ПП "Медика-Шегини"
Корреспондентка Суспільного передает, что польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из грузового вагона.
Радио Свобода передает, что протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут. На видео видна польская полиция.
20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.
Блокировка границы Украины
9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Польские фермеры заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".
11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно. По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.
18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев — Хелм, где находились 260 пассажиров, абсолютное большинство — женщины и дети. Разблокировать движение помогала полиция.
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