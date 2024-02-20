Польський міністр озвучив попередження фермерам перед повною блокадою кордону України
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Польський міністр озвучив попередження фермерам перед повною блокадою кордону України

Чеслав Сєкерський
Джерело:  Polsat News

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський звернувся до фермерів, протестувальників, які готують повну блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Сєкерський звернувся до польських фермерів

Польський міністр надіслав лист фермерам, у якому зазначив, що «регулювання аграрної торгівлі з Україною є одним із пріоритетів міністерства».

Сєкерський зазначив, що його міністерство хоче «розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, щоб включити інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, м’які фрукти, мед, яблучний сік, олії».

Міністр попередив, що повне закриття кордону може призвести до призупинення експорту польських товарів в Україну і, як наслідок, призвести до ліквідації багатьох робочих місць. 

Він запевнив, що міністерство звертається за додатковими коштами для допомоги фермерам.

Міністр запевнив, що уряд хоче вирішувати проблеми разом з аграріями, і запросив їх до переговорів.

Хотілося б, щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про вирішення поточних проблем і розробка програми на майбутнє, — написав він. 

Сєкерський також закликав мітингувальників стежити, щоб їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству. 

Ситуація на кордоні з Польщею

З 20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, — заявляли протестувальники.

9 лютого польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

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