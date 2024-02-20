Польский министр озвучил предупреждение фермерам перед полной блокадой границы Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам, которые готовят полную блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.
Секерский обратился к польским фермерам
Польский министр направил письмо фермерам, в котором отметил, что «регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов министерства».
Секерский отметил, что его министерство хочет «разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, чтобы включить другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масла».
Министр предупредил, что полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие, привести к ликвидации многих рабочих мест.
Он заверил, что министерство обращается за дополнительными средствами для помощи фермерам.
Министр заверил, что правительство хочет решать проблемы вместе с аграриями и пригласило их к переговорам.
Секерский также призвал митингующих следить, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.
Ситуация на границе с Польшей
С 20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.
9 февраля польские фермеры начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.
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