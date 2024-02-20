Польский министр озвучил предупреждение фермерам перед полной блокадой границы Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Польский министр озвучил предупреждение фермерам перед полной блокадой границы Украины

Чеслав Секерский
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Источник:  Polsat News

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам, которые готовят полную блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.

Секерский обратился к польским фермерам

Польский министр направил письмо фермерам, в котором отметил, что «регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов министерства».

Секерский отметил, что его министерство хочет «разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка, чтобы включить другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масла».

Министр предупредил, что полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие, привести к ликвидации многих рабочих мест.

Он заверил, что министерство обращается за дополнительными средствами для помощи фермерам.

Министр заверил, что правительство хочет решать проблемы вместе с аграриями и пригласило их к переговорам.

Хотелось бы, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее, — написал он.

Секерский также призвал митингующих следить, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.

Ситуация на границе с Польшей

С 20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, — заявляли протестующие.

9 февраля польские фермеры начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

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