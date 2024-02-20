В МИД Украины призвали польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, блокирующих границу Украины, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики.

В МИД отреагировали на действия польских протестующих

Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания.

Он добавил, что действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.

Граница Польши и Украины — это и граница ЕС. Он не должен быть заложником каких-либо политических интересов. Олег Николенко Спикер МИД

В МИД считают неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу.

Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель — провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. Поделиться

В то же время протестующие, отмечают в МИДе, никак не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран.

Николенко призвал польские власти разблокировать границу и подчеркнул важность сохранить “тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы”.

Блокада границы Украины: что известно

9 февраля польские фермеры возобновили блокировку дорог в Польше и пункты пропуска на польско-украинской границе.

До 20 февраля они заблокировали для движения грузовиков 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов", "Краковец".

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно. По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.

18 февраля польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров. Разблокировать движение помогала полиция.

20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.