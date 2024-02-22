Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що польські та українські урядовці проведуть зустріч у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Представники України та Польщі готуються до переговорів

Дональд Туск звернув увагу на те, в який історичний момент офіційним Варшаві та Києву потрібно ухвалювати рішення.

Що важливо розуміти, він мав на увазі другі роковини від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ми говоримо про наші відносини з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протестів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Зеленський намагається розв’язати проблему блокади на кордоні України

Як уже згадувалося раніше, нещодавно український лідер Володимир Зеленський звернувся до союзників Києва у Європі, насамперед до Варшави, щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Окрім того, глава держави заявив, що доручив Кабміну найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами.

Також президент закликав польських прем'єра та президента підтримати цей діалог й звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.

Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова “солідарність”. Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися, — наголосив Зеленський. Поширити

За словами лідера Польщі Анджея Дуди, він підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні.