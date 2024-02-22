Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що польські та українські урядовці проведуть зустріч у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.
Представники України та Польщі готуються до переговорів
Дональд Туск звернув увагу на те, в який історичний момент офіційним Варшаві та Києву потрібно ухвалювати рішення.
Що важливо розуміти, він мав на увазі другі роковини від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зеленський намагається розв’язати проблему блокади на кордоні України
Як уже згадувалося раніше, нещодавно український лідер Володимир Зеленський звернувся до союзників Києва у Європі, насамперед до Варшави, щодо ситуації на українсько-польському кордоні.
Окрім того, глава держави заявив, що доручив Кабміну найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами.
Також президент закликав польських прем'єра та президента підтримати цей діалог й звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.
За словами лідера Польщі Анджея Дуди, він підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні.
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