Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что польские и украинские члены правительства проведут встречу в Варшаве 28 марта для решения проблемы блокады польско-украинской границы.
Представители Украины и Польши готовятся к переговорам
Дональд Туск обратил внимание на то, в какой исторический момент официальным Варшаве и Киеву следует принимать решение.
Что важно понимать, он имел в виду вторую годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Зеленский пытается решить проблему блокады на границе Украины
Как уже упоминалось ранее, недавно украинский лидер Владимир Зеленский обратился к союзникам Киева в Европе, прежде всего к Варшаве, касательно ситуации на украинско-польской границе.
Кроме того, глава государства заявил, что поручил Кабмину в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между двумя государствами.
Также президент призвал польских премьера и президента поддержать этот диалог и обратился к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие и ее представитель.
По словам лидера Польши Анджея Дуды, он поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Европейской комиссии для разрешения ситуации на границе.
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