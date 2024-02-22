Блокада границы Украины. Туск заявил о важном решении
Категория
Экономика
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Блокада границы Украины. Туск заявил о важном решении

Канцелярия премьера Польши
Дональд Туск
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Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что польские и украинские члены правительства проведут встречу в Варшаве 28 марта для решения проблемы блокады польско-украинской границы.

Представители Украины и Польши готовятся к переговорам

Дональд Туск обратил внимание на то, в какой исторический момент официальным Варшаве и Киеву следует принимать решение.

Что важно понимать, он имел в виду вторую годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мы говорим о наших отношениях с соседями, нашей позиции, а также внутренней ситуации, ситуации на границе с Украиной, фермерами, протестами. Должны найти общее решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Зеленский пытается решить проблему блокады на границе Украины

Как уже упоминалось ранее, недавно украинский лидер Владимир Зеленский обратился к союзникам Киева в Европе, прежде всего к Варшаве, касательно ситуации на украинско-польской границе.

Кроме того, глава государства заявил, что поручил Кабмину в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между двумя государствами.

Также президент призвал польских премьера и президента поддержать этот диалог и обратился к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие и ее представитель.

Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова солидарность. Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом остается. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться, - подчеркнул Зеленский.

По словам лидера Польши Анджея Дуды, он поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Европейской комиссии для разрешения ситуации на границе.

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