Кулеба назвал главные причины кризиса на украинско-польской границе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что кризис с вывозом зерна на украинско-польской границе вызван тремя факторами.
Почему произошел кризис на украинско-польской границе
Первый, по его словам, экономические проблемы, с которыми столкнулись в самой Европе.
Второе – использование этих проблем российской разведкой и пропагандой для направления гнева на Украину.
Третье – провокации, обостряющие ситуацию. По мнению главы украинской дипломатии, если бы не было провокаций с россыпью зерна, эти проблемы можно было бы решить спокойно.
По словам Дмитрия Кулебы, польское правительство настроено на профессиональное решение проблемы.
Блокада границы со стороны Польши угрожает безопасности Украины
Шмигаль отметил, что блокирование польско-украинской границы создает угрозу безопасности Украины.
Он отметил, что благодарен польскому правительству за позицию по обеспечению пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гумпомощи и медицинских средств.
Шмигаль ожидает, что решение по вопросу пропуска через границу других товаров найдет трехсторонний штаб. Поскольку сейчас на границе стоят более 9 тысяч грузовиков, и вопросы нужно срочно решать.
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