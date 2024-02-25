Кулеба назвал главные причины кризиса на украинско-польской границе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что кризис с вывозом зерна на украинско-польской границе вызван тремя факторами.

Почему произошел кризис на украинско-польской границе

Кризис на украинско-польской границе вызван тремя факторами, — сказал Кулеба. Поделиться

Первый, по его словам, экономические проблемы, с которыми столкнулись в самой Европе.

Второе – использование этих проблем российской разведкой и пропагандой для направления гнева на Украину.

Вместе с польской стороной мы видим, как Россия агрессивно раскручивает это. Почему митингующие говорят о проблеме, которую создает украинское зерно, но молчат о российском зерне, которое продолжает поступать в Европу, — сказал Дмитрий Кулеба.

Третье – провокации, обостряющие ситуацию. По мнению главы украинской дипломатии, если бы не было провокаций с россыпью зерна, эти проблемы можно было бы решить спокойно.

По словам Дмитрия Кулебы, польское правительство настроено на профессиональное решение проблемы.

Украина на провокации вестись не будет, и никто не рассорит Польшу и Украину в стратегическом плане, подчеркнул Дмитрий Кулеба. Поделиться

Блокада границы со стороны Польши угрожает безопасности Украины

Шмигаль отметил, что блокирование польско-украинской границы создает угрозу безопасности Украины.

Он отметил, что благодарен польскому правительству за позицию по обеспечению пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гумпомощи и медицинских средств.

Шмигаль ожидает, что решение по вопросу пропуска через границу других товаров найдет трехсторонний штаб. Поскольку сейчас на границе стоят более 9 тысяч грузовиков, и вопросы нужно срочно решать.