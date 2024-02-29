По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорня, украинская военная авиация была модернизирована для использования переданных Парижем авиабомб.
Что известно об использовании авиацией ВСУ французских авиабомб
В комментарии журналистам издания Zone Militaire Лекорню подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно говорил, что ограничений на передачу Украине французских самолетов Mirage нет.
Франция имеет два вида авиабомб Hammer 250 и Hammer 1000. В основе первой лежит бомба Mk 82, а второй – BLU109 или Mk 84. В обоих вариантах бомбы оснащаются хвостовой и носовой частями с электроникой, повышающей дальность и точность благодаря системам наведения INS , GPS Laser или GPS IR.
Макрон выступил в защиту собственных заявлений по вводу войск НАТО в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что взвесил каждое слово в своих заявлениях относительно введения военных НАТО на территорию Украины.
Однако, реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-