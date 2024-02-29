По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорня, украинская военная авиация была модернизирована для использования переданных Парижем авиабомб.

Что известно об использовании авиацией ВСУ французских авиабомб

Мы предпочли инвестировать деньги и инженерные ресурсы в адаптацию бомб AASM на советские самолеты Су-24 и МиГ-29, которые уже есть в Украине, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage, - пояснил глава Минобороны Франции. Поделиться

В комментарии журналистам издания Zone Militaire Лекорню подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно говорил, что ограничений на передачу Украине французских самолетов Mirage нет.

Каждый раз я пытаюсь внести предложения, которые, выражаясь плохим французским языком, "меняют правила игры" в военной сфере. Поставляемые ежемесячно пятьдесят бомб A2SM, которые теперь совместимы с самолетами советского класса, на этот раз меняют правила игры, - подчеркнул министр. Поделиться

Франция имеет два вида авиабомб Hammer 250 и Hammer 1000. В основе первой лежит бомба Mk 82, а второй – BLU109 или Mk 84. В обоих вариантах бомбы оснащаются хвостовой и носовой частями с электроникой, повышающей дальность и точность благодаря системам наведения INS , GPS Laser или GPS IR.

Макрон выступил в защиту собственных заявлений по вводу войск НАТО в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что взвесил каждое слово в своих заявлениях относительно введения военных НАТО на территорию Украины.

Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и взвешено, - подчеркнул Макрон. Поделиться

Однако, реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.