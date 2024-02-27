Помощь Украине. Франция будет производить около 5 тыс артснарядов в месяц

В начале войны в Украине Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2 тыс в 2023 году. Теперь французы обещают выпускать еще больше.
Франция масштабирует производство артснарядов калибром 155 мм.
Франция должна увеличить производство артиллерийских боеприпасов и выйти на показатели в 4-5 тысяч штук в месяц.
Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает Le Monde .
Лекорню напомнил, что в начале войны в Украине Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2000 года в 2023 году.
Он добавил, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3 тыс. снарядов в месяц, хотя показатель все равно низкий. Также Лекорню сказал, что проблемы с порохом и производственными линиями.
По словам Министра, оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в производство и открыть дополнительную линию.
Парижская конференция по военной помощи Украине
26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.
По итогам конференции президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить — на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тыс боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву только 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.
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