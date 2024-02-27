Допомога Україні. Франція виготовлятиме близько 5 тис артснарядів на місяць
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Допомога Україні. Франція виготовлятиме близько 5 тис артснарядів на місяць

Снаряд
Джерело:  Le Monde

На початку війни в Україні Франція виробляла тисячу боєприпасів на місяць, а потім збільшила їх до 2 тис у 2023 році. Тепер французи обіцяють випускати ще більше.

Франція масштабує виробництво артснарядів калібром 155 мм

Франція має збільшити виробництво артилерійських боєприпасів і вийти на показники в 4-5 тис штук на місяць.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Le Monde.

Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4 тис до 5 тис 155-мм снарядів на місяць.

Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню

Міністр Збройних сил Франції

Лекорню нагадав, що на початку війни в Україні Франція виробляла тисячу боєприпасів на місяць, а потім збільшила їх до 2000 у 2023 році.

Він додав, що в лютому Франція вийшла на рівень виробництва 3 тис снарядів на місяць, хоча показник все одно низький. Також Лекорню сказав, що проблеми є з порохом і виробничими лініями.

За словами міністра, оборонна компанія Nexter робить усе можливе, щоб інвестувати у виробництво і відкрити додаткову лінію.

Паризька конференція з військової допомоги Україні

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору, у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції, президент Франції Емманюель Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати — на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тис боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

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