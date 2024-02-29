Франция не поддерживает конфискацию замороженных российских активов — Reuters

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр считает, что было бы незаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
Что думает Франция о конфискации активов РФ
Ле Мэр сделал свое заявление, выступая после встречи финансовых чиновников G7.
Он отверг позицию США о законности конфискации и сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для продолжения, и нужна дальнейшая работа.
Reuters передает, что министр сказал, что любые подобные шаги должны полностью опираться на международное право и требуют поддержки всех членов Большой двадцатки, в которые входят Россия, Китай и другие страны, критиковавшие Соединенные Штаты.
Разногласия по конфискации активов РФ
Официальные лица G7 в течение года пытались договориться о том, что делать с российскими активами, замороженными после вторжения РФ в Украину. Лидеры G7 попросили принять вероятные решения до июня.
На этой неделе министры финансов стран Большой семерки встретились в кулуарах встречи министров финансов стран Большой двадцатки в Сан-Паулу. Дебаты показали, что им нужно преодолеть еще немало разногласий.
27 февраля министр финансов США Джанет Еллен заявила журналистам, что существуют «веские международные правовые, экономические и моральные аргументы» для конфискации российских активов или использования их в качестве залога, и «теория контрмер» оправдывает такие действия в соответствии с международным правом.
Однако с ней не согласен французский министр.
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