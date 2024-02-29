Франция не поддерживает конфискацию замороженных российских активов — Reuters

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр считает, что было бы незаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

Что думает Франция о конфискации активов РФ

Ле Мэр сделал свое заявление, выступая после встречи финансовых чиновников G7.

Он отверг позицию США о законности конфискации и сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для продолжения, и нужна дальнейшая работа.

Reuters передает, что министр сказал, что любые подобные шаги должны полностью опираться на международное право и требуют поддержки всех членов Большой двадцатки, в которые входят Россия, Китай и другие страны, критиковавшие Соединенные Штаты.

Эту правовую основу должны принять не только европейские страны, не только страны "Группы семи", но и все государства-члены мирового сообщества, я имею в виду все страны-члены "Большой двадцатки", — сказал Ле Мер. Поделиться

Разногласия по конфискации активов РФ

Официальные лица G7 в течение года пытались договориться о том, что делать с российскими активами, замороженными после вторжения РФ в Украину. Лидеры G7 попросили принять вероятные решения до июня.

На этой неделе министры финансов стран Большой семерки встретились в кулуарах встречи министров финансов стран Большой двадцатки в Сан-Паулу. Дебаты показали, что им нужно преодолеть еще немало разногласий.

Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем кулуарные дискуссии для достижения общей цели, которая заключается в поиске соответствующих международному праву мер, — сказал журналистам после встречи G7 вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда. Поделиться

27 февраля министр финансов США Джанет Еллен заявила журналистам, что существуют «веские международные правовые, экономические и моральные аргументы» для конфискации российских активов или использования их в качестве залога, и «теория контрмер» оправдывает такие действия в соответствии с международным правом.

Однако с ней не согласен французский министр.