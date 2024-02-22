Конфискация замороженных активов РФ. Эксперты раскрыли неожиданный факт
Категория
Мир
Дата публикации

Конфискация замороженных активов РФ. Эксперты раскрыли неожиданный факт

доллары
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Источник:  Bloomberg

Иностранные специалисты направили G7 письмо, в котором подчеркнули, что конфискация замороженных российских активов, в том числе средств Центробанка РФ, на самом деле не противоречит международному праву.

Партнеры Украины имеют право конфисковать замороженные активы РФ

Редакция Bloomberg получила в свое распоряжение письмо группы международных экспертов.

Они обращают внимание на то, что около 300 миллиардов долларов РФ были заморожены после санкций, которые ввели на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Как подсчитал Всемирный банк, ориентировочная стоимость послевоенного обновления и реконструкции Украины уже выросла до 486 миллиардов долларов.

Учитывая вопиющее нарушение Россией правового порядка, установленного после Второй мировой войны, международное право позволяет принять законные контрмеры, чтобы убедить страну-нарушительницу "прекратить свое противоправное поведение", - сказано в письме международных экспертов.

Иностранные специалисты призывают использовать активы для компенсации ущерба, который "возник непосредственно в результате незаконных действий России".

Кроме того, указано, что свои подписи под письмом поставили эксперты по международному праву из Бельгии, Соединенного Королевства, Германии, Нидерландов, США, Франции, Японии.

Среди них – профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

Что также важно понимать, ключевая часть российских активов, в частности Центробанка, сейчас заморожена в странах Европейского Союза.

США передают Украине еще одну часть конфискованных денег РФ

Недавно стало известно, что американские власти уже направили Эстонии 500 тыс долларов конфискованных российских средств на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

Этот жест демонстрирует решимость США и Эстонии прекратить доступ России к критически важным западным технологиям.

Лиза Монако

Лиза Монако

Заместитель генерального прокурора США

Что важно понимать, этот перевод является первым в своем роде переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине.

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