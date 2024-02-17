США впервые в истории осуществили передачу конфискованных активов РФ Эстонии с целью оказания поддержки Украине.

Что известно о передаче США Эстонии конфискованных активов РФ

Как отмечается в сообщении Минюста США, на полях Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генпрокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тиннис Саар объявили о переводе 500 тыс. долларов из конфискованных активов РФ.

Представители Минюста США отметили, что деньги были конфискованы в связи с делом по сети незаконной закупки высокоточных станков для российской оборонной промышленности.

Эта передача - первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, - отмечают в Минюсте США. Поделиться

Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.

Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии.

Сколько Украина планирует получить в текущем году от замороженных активов РФ

По словам замглавы Минюста Ирины Мудрой, ожидается, что в этом году западные партнеры передадут Украине около 4 млрд долларов из замороженных активов РФ.

Для этого необходимо пройти несколько этапов.

Нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти уже сделанные средства.

Первый – и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.

Второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

Также оговаривается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около 1,7 млрд евро). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи.

Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительству Бельгии.