США впервые в истории осуществили передачу конфискованных активов РФ Эстонии с целью оказания поддержки Украине.
Что известно о передаче США Эстонии конфискованных активов РФ
Как отмечается в сообщении Минюста США, на полях Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генпрокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тиннис Саар объявили о переводе 500 тыс. долларов из конфискованных активов РФ.
Представители Минюста США отметили, что деньги были конфискованы в связи с делом по сети незаконной закупки высокоточных станков для российской оборонной промышленности.
Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.
Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии.
Сколько Украина планирует получить в текущем году от замороженных активов РФ
По словам замглавы Минюста Ирины Мудрой, ожидается, что в этом году западные партнеры передадут Украине около 4 млрд долларов из замороженных активов РФ.
Для этого необходимо пройти несколько этапов.
Нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти уже сделанные средства.
Первый – и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.
Второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.
Также оговаривается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около 1,7 млрд евро). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи.
Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительству Бельгии.
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