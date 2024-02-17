США передали Эстонии конфискованные активы РФ в поддержку Украины
Категория
Политика
Дата публикации

США передали Эстонии конфискованные активы РФ в поддержку Украины

Минюст США
Read in English
Читати українською
Источник:  Минюст США

США впервые в истории осуществили передачу конфискованных активов РФ Эстонии с целью оказания поддержки Украине.

Что известно о передаче США Эстонии конфискованных активов РФ

Как отмечается в сообщении Минюста США, на полях Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генпрокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тиннис Саар объявили о переводе 500 тыс. долларов из конфискованных активов РФ.

Представители Минюста США отметили, что деньги были конфискованы в связи с делом по сети незаконной закупки высокоточных станков для российской оборонной промышленности.

Эта передача - первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, - отмечают в Минюсте США.

Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.

Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии.

Сколько Украина планирует получить в текущем году от замороженных активов РФ

По словам замглавы Минюста Ирины Мудрой, ожидается, что в этом году западные партнеры передадут Украине около 4 млрд долларов из замороженных активов РФ.

Для этого необходимо пройти несколько этапов.

  • Нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти уже сделанные средства.

  • Первый – и Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.

  • Второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

Также оговаривается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-ный налог (около 1,7 млрд евро). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи.

Денежные средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100% налога на эти средства и передаче их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительству Бельгии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Совет ЕС разрешил использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ведет активные переговоры трибунале из-за преступлений РФ
Эмине Джапарова
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Замороженные активы РФ. Украина планирует получить 4 млрд долл в 2024 году
Доллары

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?