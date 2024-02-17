Що відомо про передачу США Естонії конфіскованих активів РФ

Як зазначається у повідомленні Мін’юсту США, на полях Мюнхенської конференції з безпеки заступник генпрокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили про переведення 500 тис доларів з конфіскованих активів РФ.

Представники Мін’юсту США зазначили, що гроші було конфісковано у зв’язку зі справою щодо мережі незаконної закупівлі високоточних верстатів для російської оборонної промисловості.

Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні, - зазначають у Мін’юсті США. Поширити

Конфісковані кошти вирішили передати в Естонію, оскільки немає змоги здійснити прямий переказ в Україну.

Естонія використовуватиме кошти для проекту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української енергосистеми після цілеспрямованих ударів російської армії.

Скільки Україна планує отримати у цьому році від заморожених активів РФ

За словами заступниці глави Мін’юсту Ірини Мудрої, очікується, що цього року західні партнери передадуть Україні близько 4 млрд доларів з заморожених активів РФ.

Для цього потрібно пройти декілька етапів.

Нульовий – визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено.

Перший – і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі.

Другий – впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

Також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько 1,7 млрд євро). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.

Кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Наразі йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про 4,4 млрд євро, для передачі яких достатньо рішення лише уряду Бельгії.