Рада ЄС дозволила використовувати прибутки від заморожених активів РФ на користь України

12 лютого Рада ЄС затвердила постанову, що дає можливість використовувати прибутки, отримані від заморожених у Європі активів центрального банку Російської Федерації на потреби України.

ЄС може використовувати прибутки від заморожених активів РФ на користь України

Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів (ЦДЦП), які володіють активами та резервами Центрального банку Росії (ЦБ РФ), знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС, — йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС. Поширити

Сьогоднішнє рішення Ради ЄС роз'яснює заборону на операції з замороженими активами, а також правовий статус доходів, отриманих центральними депозитаріями у зв'язку з володінням російськими іммобілізованими активами, і встановлює чіткі правила для суб'єктів, що ними володіють.

Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, центральним депозитаріям заборонено розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року, — йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії було знерухомлено у вигляді цінних паперів та грошових коштів в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них знерухомлено в ЄС.

ЄС боїться помсти РФ за рішення проти країни-агресорки

Як стверджують інсайдери ЗМІ, “Група семи” розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, що дасть змогу профінансувати відновлення України,

Що важливо розуміти, ці кошти остаточно заарештують, якщо країна-агресорка РФ не захоче виплачувати репарації після своєї поразки у війні.

За словами журналістів, такі пропозиції почали з'явилися після того, як дедалі більше країн ЄС замислилися про відплату Москви за конфіскацію її активів на суму 300 млрд дол.

У Брюсселі вже стурбовані тим, що можуть постраждати європейські активи у Росії.

Окрім того, існує побоювання, що це також може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.