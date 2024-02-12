Совет ЕС разрешил использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, позволяющее использовать доходы, полученные от замороженных в Европе активов центрального банка Российской Федерации на нужды Украины.

ЕС может использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦГЦБ), обладающих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС, — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. Поделиться

Сегодняшнее решение Совета ЕС разъясняет запрет на операции с замороженными активами, а также правовой статус доходов, полученных центральными депозитариями в связи с владением российскими иммобилизованными активами, и устанавливает четкие правила для владеющих ими субъектов.

Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накапливаемые вследствие ограничительных мер ЕС, а также отдельно сохранять соответствующие доходы. Кроме того, центральным депозитариям запрещено распоряжаться полученной чистой прибылью.

Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европейский Парламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России были обездвижены в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях стран G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них обездвижены в ЕС.

ЕС боится мести РФ за решение против страны-агрессорки

Как утверждают инсайдеры СМИ, "Группа семи" рассматривает предложение использовать эти активы как залог для банковских кредитов, что позволит профинансировать восстановление Украины,

Что важно понимать, эти средства окончательно арестуют, если страна-агрессор РФ не захочет выплачивать репарации после своего поражения в войне.

По словам журналистов, такие предложения начали появиться после того, как все большее число стран ЕС задумалось об отплате Москвы за конфискацию ее активов на сумму 300 млрд дол.

В Брюсселе уже озабочены тем, что могут пострадать европейские активы в России.

Кроме того, существует опасение, что это также может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.