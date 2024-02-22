Конфіскація заморожених активів РФ. Експерти розкрили неочікуваний факт

Іноземні фахівці надіслали G7 листа, в якому наголосили, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема й коштів Центробанку РФ, насправді не суперечить міжнародному праву.

Партнери України мають право конфіскувати заморожені активи РФ

Редакція Bloomberg отримала у своє розпорядження лист групи міжнародних експертів.

Вони звертають увагу на те, що майже 300 мільярдів доларів РФ були заморожені після санкцій, які ввели на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як підрахував Світовий банк, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України уже зросла до 486 мільярдів доларів.

З огляду на кричуще порушення Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити законних контрзаходів, щоб переконати країну-порушницю "припинити свою протиправну поведінку, — йдеться в листі міжнародних експертів. Поширити

Іноземні фахівці закликають використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".

Окрім того, наголошується, що свої підписи під листом поставили експерти з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії.

Серед них — професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Що також важливо розуміти, ключова частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу.

США передають Україні ще одну частину конфіскованих грошей РФ

Нещодавно стало відомо, що американська влада уже направила Естонії 500 тис доларів конфіскованих російських коштів на ремонт енергетичної інфраструктури України.

Цей жест демонструє рішучість США та Естонії припинити доступ Росії до критично важливих західних технологій. Ліза Монако Заступниця генерального прокурора США

Що важливо розуміти, цей переказ є першим у своєму роді переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні.