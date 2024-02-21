Конфискация замороженных активов РФ в пользу Украины законна — эксперты

Группа международных специалистов согласна с тем, что заблокированные средства Центробанка РФ должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины.

Замороженные средства РФ нужно использовать на строительство Украины — эксперты

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg .

Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 млрд евро активов, причем более двух третей из них — в ЕС.

Все эсперты согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но пока они расходятся во мнениях по поводу законности полной конфискации этих активов, – пишет издание. Поделиться

Письмо, разосланное по столицам G-7 и полученное агентством Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и практикам из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, стремящихся обосновать юридические основания для конфискации этих активов.

Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным для государств, заморозивших российские государственные активы, принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею наиболее фундаментальных норм международного права, посредством передачи российских государственных активов в качестве компенсации за вред, возникшая непосредственно в результате незаконных действий России, – пишут эксперты.

Среди подписавших письмо — профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, который также был юридическим советником Государственного департамента США во времена администрации Обамы, и Филипп Зеликов из Института Гувера, адвокат и бывший дипломат, работавший в правительстве за времен разных президентов, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена.

Семь из остальных подписантов – ученые и практики международного права из Европы, а один – из Японии.

Письмо появилось в то время, когда страны G-7 обсуждают, что делать с активами, о которых идет речь, поскольку финансовые потребности Украины остаются неизменно высокими, а война не демонстрирует никаких признаков угасания. ЕС медленно продвигается в реализации планов по мере применения налога на непредвиденную прибыль, полученную за счет замороженных средств. В прошлом году эти фонды позволили получить прибыль в размере 4,4 млрд евро, — добавляет Bloomberg. Поделиться

Конфискация замороженных активов РФ: что известно

Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полной конфискации активов Центробанка РФ, а Канада, по словам чиновников, знакомых с ходом дискуссии, открыта для этой идеи.

Европейские члены G7, особенно Франция и Германия, сейчас выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей арестовать часть из 300 млрд долл замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Россия разрабатывает судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать часть замороженных активов Центробанка на 300 млрд долл в пользу Украины.