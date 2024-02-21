Конфіскація заморожених активів РФ на користь України є законною — експерти

Група міжнародних спеціалістів згодна з тим, що заблоковані кошти Центробанку РФ повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України.
Заморожені кошти РФ треба використати на вібудову України — експерти
Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.
Про це пише Bloomberg.
Європейський Союз, країни "Великої сімки" та Австралія заморозили близько 260 млрд євро активів, причому понад дві третини з них — в ЄС.
Лист, який був розісланий по столицях G-7 і отриманий агентством Bloomberg, підписали десять експертів з міжнародного права та практиками з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великої Британії та США, які прагнуть обґрунтувати юридичні підстави для конфіскації цих активів.
Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права, у вигляді передачі російських державних активів як компенсації за шкоду, що виникла безпосередньо в результаті незаконнх дій Росії, — пишуть експерти.
Серед тих, хто підписав лист, — професор і колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, який також був юридичним радником Державного департаменту США за часів адміністрації Обами, і Філіп Зеліков з Інституту Гувера, адвокат і колишній дипломат, який працював в уряді за часів різних президентів, у тому числі в якості стратегічного консультанта адміністрації Байдена.
Сім з решти підписантів — науковці та практики міжнародного права з Європи, а один — з Японії.
Конфіскація заморожених активів РФ: що відомо
Великобританія і США підштовхують союзників по G-7 до повної конфіскації активів Центробанку РФ, а Канада, за словами посадовців, знайомих з ходом дискусії, відкрита до цієї ідеї.
Європейські члени G7, особливо Франція і Німеччина, наразі виступають проти цього кроку через юридичні проблеми і побоювання, що це може зашкодити стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.
Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 млрд дол заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.
Росія розробляє судовий позов, щоб зірвати будь-які спроби США або ЄС конфіскувати частину заморожених активів Центробанку на 300 млрд дол на користь України.
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