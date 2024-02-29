Франція не підтримує конфіскацію заморожених російських активів — Reuters

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер вважає, що було б незаконно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів.

Що думає Франція про конфіскацію активів РФ

Ле Мер зробив свою заяву, виступаючи після зустрічі фінансових чиновників G7.

Він відкинув позицію США про законність конфіскації, і сказав, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження, і потрібна подальша робота.

Reuters передає, що міністр сказав, що будь-які подібні кроки мають повністю спиратися на міжнародне право та вимагають підтримки всіх членів Великої двадцятки, до яких входять Росія, Китай та інші країни, які критикували Сполучені Штати.

Цю правову основу мають прийняти не лише європейські країни, не лише країни "Групи семи", а й усі держави-члени світової спільноти, я маю на увазі всі країни-члени "Великої двадцятки, — сказав Ле Мер. Поширити

Розбіжності щодо конфіскації активів РФ

Офіційні особи G7 протягом року намагалися домовитися про те, що робити з російськими активами, замороженими після вторгнення РФ в Україну. Лідери G7 попросили прийняти можливі рішення до червня.

Цього тижня міністри фінансів країн Великої сімки зустрілися в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки в Сан-Паулу. Дебати показали, що їм треба подолати ще чимало розбіжностей.

Це не обов’язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії для досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, які відповідають міжнародному праву, — сказав журналістам після зустрічі G7 віце-міністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда. Поширити

27 лютого міністрека фінансів США Джанет Єллен заявила журналістам, що існують «вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи» для конфіскування російських активів або використання їх як застави, і «теорія контрзаходів» виправдовує такі дії згідно з міжнародним правом.

Однак з нею не погоджується французький міністр.