ЄС спрямує доходи від заморожених активів РФ на купівлю зброї для України

Євросоюз спрямує доходи від російських фінансових активів, які перебувають у банківських установах Європи, на колективну закупівлю зброї для України.

Що відомо про плани ЄС на використання заморожених активів РФ

Під час слухань в Європарламенті вона закликала країни — члени ЄС проводити дедалі скоординованішу політику для спільного замовлення зброї та боєприпасів.

Прийшов час обговорити використання прибутку від нарахувань на "заморожені" російські активи для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути потужнішого символу або доцільнішого використання цих грошей, — наголосила фон дер Ляєн. Поширити

It is time for Europe to step up.



To defend our interests and values ourselves.



To reduce our dependencies in energy, key technologies and defence.



We need to start working on the future of our security architecture, encompassing all these dimensions ↓ https://t.co/8sZumbdB4t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2024

Як зазначила президентка, Європейський фонд оборони інвестує у розвиток сучасних оборонних спроможностей за ключовими напрямами: військово-морська та наземна сфери, повітряний бій та системи раннього попередження космічного базування, розвиток можливостей кіберзахисту тощо.

Європейський фонд миру вже мобілізував 6,1 мільярда євро для підтримки Збройних сил України, включаючи поставки летального та нелетального військового обладнання та спорядження… Важливо, що ми зробили великий крок для збільшення наших спроможностей в оборонному виробництві. Наступного тижня ми оголосимо рішення про винагороду в межах програми ASAP (Програма ЄС щодо сприяння виробництву боєприпасів. — Ред.). Це фінансування дасть змогу майже подвоїти виробництво боєприпасів в Європі — до понад 2 млн на рік — вже до кінця 2025 року, — додала фон дер Ляєн. Поширити

Допомога Україні

Після початку російської військової агресії проти України Євросоюз та його країни — члени надали Україні фінансову, економічну гуманітарну та військову допомогу на близько 90 мільярдів євро. Водночас ЄС виявив слабкі місця у власній системі оборони й безпеки, а також у спроможностях європейської оборонної промисловості.

У вівторок, 27 лютого, очільниця Мінфіну США Джанет Єллен закликала знайти спосіб передати Україні "заморожені" активи РФ. За її словами, для цього "існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави". Американська міністерка фінансів зазначила, що розвинуті економіки світу мають знайти спосіб "розблокувати вартість" знерухомлених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від вторгнення Росії та для довгострокової реконструкції після війни.

Крім того, Єллен уточнила, що ЄС, G7 та Австралія заморозили близько 282 мільярдів доларів російських активів у вигляді цінних паперів і готівки. Разом з тим, підкреслила вона, понад дві третини цих коштів сконцентровано в ЄС.