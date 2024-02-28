ЄС спрямує доходи від заморожених активів РФ на купівлю зброї для України

Євросоюз спрямує доходи від російських фінансових активів, які перебувають у банківських установах Європи, на колективну закупівлю зброї для України.
Що відомо про плани ЄС на використання заморожених активів РФ
Під час слухань в Європарламенті вона закликала країни — члени ЄС проводити дедалі скоординованішу політику для спільного замовлення зброї та боєприпасів.
Як зазначила президентка, Європейський фонд оборони інвестує у розвиток сучасних оборонних спроможностей за ключовими напрямами: військово-морська та наземна сфери, повітряний бій та системи раннього попередження космічного базування, розвиток можливостей кіберзахисту тощо.
Допомога Україні
Після початку російської військової агресії проти України Євросоюз та його країни — члени надали Україні фінансову, економічну гуманітарну та військову допомогу на близько 90 мільярдів євро. Водночас ЄС виявив слабкі місця у власній системі оборони й безпеки, а також у спроможностях європейської оборонної промисловості.
У вівторок, 27 лютого, очільниця Мінфіну США Джанет Єллен закликала знайти спосіб передати Україні "заморожені" активи РФ. За її словами, для цього "існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави". Американська міністерка фінансів зазначила, що розвинуті економіки світу мають знайти спосіб "розблокувати вартість" знерухомлених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від вторгнення Росії та для довгострокової реконструкції після війни.
Крім того, Єллен уточнила, що ЄС, G7 та Австралія заморозили близько 282 мільярдів доларів російських активів у вигляді цінних паперів і готівки. Разом з тим, підкреслила вона, понад дві третини цих коштів сконцентровано в ЄС.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-