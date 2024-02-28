ЕС направит доходы от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины

Что известно о планах ЕС по использованию замороженных активов РФ

Во время слушаний в Европарламенте она призвала страны — члены ЕС проводить все более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов.

Пришло время обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более мощного символа или более целесообразного использования этих денег, — подчеркнула фон дер Ляен. Поделиться

It is time for Europe to step up.



To defend our interests and values ourselves.



To reduce our dependencies in energy, key technologies and defence.



We need to start working on the future of our security architecture, encompassing all these dimensions ↓ https://t.co/8sZumbdB4t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2024

Как отметила президент, Европейский фонд обороны инвестирует в развитие современных оборонных возможностей по ключевым направлениям: военно-морская и наземная сферы, воздушное сражение и системы раннего предупреждения космического базирования, развитие возможностей киберзащиты и т.д.

Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения… Важно, что мы сделали большой шаг для увеличения наших возможностей в оборонном производстве. На следующей неделе мы объявим решение о вознаграждении в рамках программы ASAP (Программа ЕС по содействию производству боеприпасов. — Ред.). Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе — более 2 млн в год — уже к концу 2025 года, — добавила фон дер Ляен. Поделиться

Помощь Украине

После начала российской военной агрессии против Украины Евросоюз и его страны-члены оказали Украине финансовую, экономическую гуманитарную и военную помощь на около 90 миллиардов евро. В то же время, ЕС обнаружил слабые места в собственной системе обороны и безопасности, а также в способностях европейской оборонной промышленности.

Во вторник, 27 февраля, глава Минфина США Джанет Йеллен призвала найти способ передать Украине "замороженные" активы РФ. По ее словам, для этого "есть сильные международно-правовые, экономические и моральные основания". Американское министерство финансов отметило, что развитые экономики мира должны найти способ "разблокировать стоимость" обездвиженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от вторжения России и для долгосрочной реконструкции после войны.

Кроме того, Еллен уточнила, что ЕС, G7 и Австралия заморозили около 282 миллиарда долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных денег. Вместе с тем, подчеркнула она, более двух третей этих средств сконцентрировано в ЕС.