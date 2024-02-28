ЕС направит доходы от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины
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ЕС направит доходы от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины

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Евросоюз направит доходы от находящихся в банковских учреждениях Европы российских финансовых активов на коллективную закупку оружия для Украины.

Что известно о планах ЕС по использованию замороженных активов РФ

Во время слушаний в Европарламенте она призвала страны — члены ЕС проводить все более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов.

Пришло время обсудить использование прибыли от начислений на замороженные российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более мощного символа или более целесообразного использования этих денег, — подчеркнула фон дер Ляен.

Как отметила президент, Европейский фонд обороны инвестирует в развитие современных оборонных возможностей по ключевым направлениям: военно-морская и наземная сферы, воздушное сражение и системы раннего предупреждения космического базирования, развитие возможностей киберзащиты и т.д.

Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения… Важно, что мы сделали большой шаг для увеличения наших возможностей в оборонном производстве. На следующей неделе мы объявим решение о вознаграждении в рамках программы ASAP (Программа ЕС по содействию производству боеприпасов. — Ред.). Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе — более 2 млн в год — уже к концу 2025 года, — добавила фон дер Ляен.

Помощь Украине

После начала российской военной агрессии против Украины Евросоюз и его страны-члены оказали Украине финансовую, экономическую гуманитарную и военную помощь на около 90 миллиардов евро. В то же время, ЕС обнаружил слабые места в собственной системе обороны и безопасности, а также в способностях европейской оборонной промышленности.

Во вторник, 27 февраля, глава Минфина США Джанет Йеллен призвала найти способ передать Украине "замороженные" активы РФ. По ее словам, для этого "есть сильные международно-правовые, экономические и моральные основания". Американское министерство финансов отметило, что развитые экономики мира должны найти способ "разблокировать стоимость" обездвиженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от вторжения России и для долгосрочной реконструкции после войны.

Кроме того, Еллен уточнила, что ЕС, G7 и Австралия заморозили около 282 миллиарда долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных денег. Вместе с тем, подчеркнула она, более двух третей этих средств сконцентрировано в ЕС.

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