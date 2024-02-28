ЕС направит доходы от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины

Евросоюз направит доходы от находящихся в банковских учреждениях Европы российских финансовых активов на коллективную закупку оружия для Украины.
Что известно о планах ЕС по использованию замороженных активов РФ
Во время слушаний в Европарламенте она призвала страны — члены ЕС проводить все более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов.
Как отметила президент, Европейский фонд обороны инвестирует в развитие современных оборонных возможностей по ключевым направлениям: военно-морская и наземная сферы, воздушное сражение и системы раннего предупреждения космического базирования, развитие возможностей киберзащиты и т.д.
Помощь Украине
После начала российской военной агрессии против Украины Евросоюз и его страны-члены оказали Украине финансовую, экономическую гуманитарную и военную помощь на около 90 миллиардов евро. В то же время, ЕС обнаружил слабые места в собственной системе обороны и безопасности, а также в способностях европейской оборонной промышленности.
Во вторник, 27 февраля, глава Минфина США Джанет Йеллен призвала найти способ передать Украине "замороженные" активы РФ. По ее словам, для этого "есть сильные международно-правовые, экономические и моральные основания". Американское министерство финансов отметило, что развитые экономики мира должны найти способ "разблокировать стоимость" обездвиженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от вторжения России и для долгосрочной реконструкции после войны.
Кроме того, Еллен уточнила, что ЕС, G7 и Австралия заморозили около 282 миллиарда долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных денег. Вместе с тем, подчеркнула она, более двух третей этих средств сконцентрировано в ЕС.
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