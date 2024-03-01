Франція замовила для України сотню дронів Delair — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Франція замовила для України сотню дронів Delair — фото

Дрони
Джерело:  online.ua

Франція замовила компанії Delair 100 безпілотних літальних апаратів для українських військових. 

Що відомо про дрони від Франції

Улітку 2024 року Україна отримає від Франції дрони-камікадзе компанії Delair. Про це поінформував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

У межах інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну цього літа, — написав Себастьян Лекорню.

Лекорню зазначив, що загалом для потреб України та Франції в оборонної промисловості планують замовити 2 тисячі дронів-камікадзе, але які саме моделі БпЛА передадуть Україні, він не уточнив. На опублікованих ним фото є і Delair DT46 із розмахом крил 4,5 метра і дальністю звʼязку понад 50 км.

У вересні 2023 року глава Міноборони Франції повідомляв про передачу Україні партії зі 150 дронів виробництва Delair.

Що відомо про дрони Delair

Компанія Delair виробляє кілька моделей розвідувальних безпілотників дальністю польоту від 8 до 100 км. Дрони, як правило, розраховані на виконання завдань зі збору інформації, моніторингу та розвідки.

Лекорню не повідомив, які саме дрони отримають ЗСУ. Але судячи з опублікованих фото, йдеться про модель Delair DT46. Безпілотник може пролітати близько 100 км і нести навантаження до 5 кг, при цьому він здатний приземлятися в повністю автономному режимі на майданчик розміром 80 на 20 метрів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські настанови Caesar.

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