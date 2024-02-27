Франція надасть 250 тис ударних дронів для ЗСУ

До кінця 2024 року Франція поставить 250 тис ударних дронів для українських військових. Дрони будуть обладнані осколковими вибуховими пристроями по площі та штучним інтелектом.

Що відомо про передачу дронів від Франції ЗСУ

Як зазначається, дрони будуть обладнані осколковими вибуховими пристроями та штучним інтелектом, вони автономні, самі знаходять цілі, ідентифікують їх, після чого виробляють повітряний підрив.

Українські військовослужбовці мають бути укомплектовані активними RFID-токенами. Дрон матиме обмежувач за координатами, де він може бути активований. RFID-токен виконуватиме функції системи розпізнавання "свій — чужий".

Наразі бойове застосування таких дронів протипіхотне , проте передбачається масштабування їх для ураження броньованої техніки.

При цьому французи вже ведуть відпрацювання дій груп дронів у вигляді рою, що дозволить при виявленні групових цілей спрямовувати необхідну кількість пристроїв з платформи-носія, або окремо.

Повідомляється, що вже відбуваються випробування цих дронів у Запорізькій області безпосередньо на лінії зіткнення.

Макрон створив коаліцію для постачання Україні далекобійних ракет

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно повідомив про створення "коаліції" країн, яка буде надавати Україні ракети середньої та великої дальності, а також бомби.

Як наголосив президент Франції під час офіційної пресконференції, його країна та інше члени Євросоюзу вирішили "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".

Окрім того, Еммануель Макрон попросив європейців "виробляти більше", щоб задовольнити потреби ЗСУ на фронті.