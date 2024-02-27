Франция предоставит 250 тыс ударных дронов для ВСУ

До конца 2024 года Франция поставит 250 тыс ударных дронов для украинских военных. Дроны будут оборудованы осколочными взрывными устройствами по площади и искусственным интеллектом.

Что известно о передаче дронов от Франции ВСУ

Как отмечается, дроны будут оборудованы осколочными взрывными устройствами и искусственным интеллектом, они автономны, сами обретают цели, идентифицируют их, после чего производят воздушный подрыв.

Украинские военнослужащие должны быть укомплектованы активными RFID-токенами. Дрон будет иметь ограничитель по координатам, где он может быть активирован. RFID-токен будет выполнять функции системы распознавания "свой - чужой".

В настоящее время боевое применение таких дронов противопехотно, однако предполагается масштабирование их для поражения бронированной техники.

При этом французы уже ведут отработку действий групп дронов в виде роя, что позволит при обнаружении групповых целей направлять необходимое количество устройств с платформы-носителя или отдельно.

Сообщается, что уже проходят испытания этих дронов в Запорожской области непосредственно на линии столкновения.

Макрон создал коалицию для поставки Украине дальнобойных ракет

Французский лидер Эммануэль Макрон официально сообщил о создании "коалиции" стран, которая будет предоставлять Украине ракеты средней и большой дальности, а также бомбы.

Как подчеркнул президент Франции во время официальной пресс-конференции, его страна и другие члены Евросоюза решили "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

Кроме того, Эммануэль Макрон попросил европейцев "производить больше", чтобы удовлетворить потребности ВСУ на фронте.