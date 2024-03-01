Франция заказала для Украины сотню дронов Delair – фото

Что известно о дронах от Франции

Летом 2024 Украина получит от Франции дроны-камикадзе компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Par un programme innovant, la France commande 100 munitions téléopérées à Delair, qui arriveront en 🇺🇦 dès cet été.



Au total, 2000 munitions téléopérées seront commandées à notre industrie de défense. Pour les besoins de nos armées et les besoins de l’Ukraine. pic.twitter.com/dhxUR41lPU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 29, 2024

В рамках инновационной программы Франция заказывает у Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом, — написал Себастьян Лекорню. Поделиться

Лекорню отметил, что в целом для нужд Украины и Франции в оборонной промышленности планируют заказать 2 тысячи дронов-камикадзе, но какие модели БпЛА передадут Украине, он не уточнил. На опубликованных им фотографиях есть и Delair DT46 с размахом крыльев 4,5 метра и дальностью связи более 50 км.

В сентябре 2023 года глава Минобороны Франции сообщал о передаче Украине партии из 150 дронов производства Delair.

Что известно о дронах Delair

Компания Delair производит несколько моделей разведывательных беспилотников дальностью полета от 8 до 100 км. Дроны, как правило, рассчитаны на выполнение заданий по сбору информации, мониторингу и разведке.

Лекарню не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46. Беспилотник может пролетать около 100 км и нести погрузку до 5 кг, при этом он способен приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 80 на 20 метров.