Франция заказала для Украины сотню дронов Delair – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Франция заказала для Украины сотню дронов Delair – фото

Дрон
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Источник:  online.ua

Франция заказала компании Delair 100 беспилотных летательных аппаратов для украинских военных.

Что известно о дронах от Франции

Летом 2024 Украина получит от Франции дроны-камикадзе компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

В рамках инновационной программы Франция заказывает у Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом, — написал Себастьян Лекорню.

Лекорню отметил, что в целом для нужд Украины и Франции в оборонной промышленности планируют заказать 2 тысячи дронов-камикадзе, но какие модели БпЛА передадут Украине, он не уточнил. На опубликованных им фотографиях есть и Delair DT46 с размахом крыльев 4,5 метра и дальностью связи более 50 км.

В сентябре 2023 года глава Минобороны Франции сообщал о передаче Украине партии из 150 дронов производства Delair.

Что известно о дронах Delair

Компания Delair производит несколько моделей разведывательных беспилотников дальностью полета от 8 до 100 км. Дроны, как правило, рассчитаны на выполнение заданий по сбору информации, мониторингу и разведке.

Лекарню не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя по опубликованным фото, речь идет о модели Delair DT46. Беспилотник может пролетать около 100 км и нести погрузку до 5 кг, при этом он способен приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 80 на 20 метров.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.

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