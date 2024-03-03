По словам министра Франции по делам ЕС Жана-Ноэля Барро, имперские амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина не ограничиваются одной только Украиной.
Во Франции напомнили о стремлении Путина захватить не только Украину
Французский дипломат в комментарии журналистам Le Journal du Dimanche отметил, что президент Эммануэль Макрон недавно пригласил на встречу в Париж глав 27 стран и правительств, чтобы продемонстрировать решительность этих стран делать больше для Украины.
По его словам, оборона стран ЕС должна перестать полагаться на НАТО.
При этом французский дипломат отметил, что с началом развязанной Россией преступной войны европейская оборонная промышленность вышла на новый уровень.
Он отметил, что противодействие агрессии РФ не только борьба Украины.
Президент Словакии попыталась оправдать встречу главы МИД с Лавровым
Президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что вчерашняя встреча главы МИД страны Юлия Бланара с главой дипломатии страны-агрессорки России Сергеем Лавровым никак не способствовала приближению мира в Украине.
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