По словам министра Франции по делам ЕС Жана-Ноэля Барро, имперские амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина не ограничиваются одной только Украиной.

Во Франции напомнили о стремлении Путина захватить не только Украину

Французский дипломат в комментарии журналистам Le Journal du Dimanche отметил, что президент Эммануэль Макрон недавно пригласил на встречу в Париж глав 27 стран и правительств, чтобы продемонстрировать решительность этих стран делать больше для Украины.

Было бы серьезным заблуждением исключить обсуждение наших вариантов. Запад был бы виноват в том, что подвергся духу капитуляции. Наша стойкость против Владимира Путина является залогом нашей безопасности, – отметил Жан-Ноэль Барро. Поделиться

По его словам, оборона стран ЕС должна перестать полагаться на НАТО.

При этом французский дипломат отметил, что с началом развязанной Россией преступной войны европейская оборонная промышленность вышла на новый уровень.

В частности, благодаря Европейскому фонду мира, который позволил финансировать подготовку украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции, - отметил Барро. Поделиться

Он отметил, что противодействие агрессии РФ не только борьба Украины.

Борьба украинцев – это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной, - отметил министр. Поделиться

Президент Словакии попыталась оправдать встречу главы МИД с Лавровым

Президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что вчерашняя встреча главы МИД страны Юлия Бланара с главой дипломатии страны-агрессорки России Сергеем Лавровым никак не способствовала приближению мира в Украине.