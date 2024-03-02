Франция передаст Украине авиабомбы Hammer — в чем их особенность

Франция снабдит ВСУ авиабомбами AASM Hammer, которые могут быть адаптированы для самолетов Су-24 и МиГ-29. Украина должна получить в 2024 году минимум 300 таких бомб.

Что известно об авиабомбах Hammer

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что французы должны передавать ежемесячно около 50 авиабомб. Важно, что эти бомбы подходят не только для советских самолетов, но и для французских и американских F-16.

Hammer является полным аналогом русских бомб, но не простых, а УПАБ-1500. Они имеют калибр от 250 до 1000 кг. В отличие от российских бомб у них есть дополнительный небольшой твердотопливный ракетный двигатель.

Благодаря этому двигателю, авиабомбы Hammer можно использовать даже из самолетов штурмовой авиации, - подчеркнул авиационный эксперт. Поделиться

У Украины были на вооружении американские крылатые бомбы JDAM-ER — аналог российских УПАБ. Однако использовать их мы не могли, потому что такую бомбу сбрасывают с расстояния 30-40 километров, а российские зенитно-ракетные комплексы, в частности С-400, способны поражать самолеты на расстоянии до 200 километров.

У нас была возможность сбросить бомбу, но каждый раз самолет мог быть поражен российскими зенитными ракетами. Не было смысла рисковать, – объяснил он. Поделиться

Относительно французских авиабомб Hammer, имеющих дополнительный двигатель, они улетят на расстояние 20 километров, если их сбрасывать даже с малых высот – 300 – 500 метров.

Тогда мы этими бомбами сможем работать по русским линиям обороны. А вот по российским тылам – вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы, – подчеркнул Валерий Романенко.

Это высокоточные бомбы, имеющие специальный комплект, существенно увеличивающий их дальность и точность. Комплект состоит из двух частей. Хвостовая часть может быть оснащена твердотопливным реактивным двигателем, а носовая имеется в трех версиях: только спутниковая, либо по добавлению тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения. У бомбы дальность использования — более 70 километров.

Макрон выступил в защиту собственных заявлений по вводу войск НАТО в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что взвесил каждое слово в своих заявлениях относительно введения военных НАТО на территорию Украины.

Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и взвешено, — подчеркнул Макрон.

Однако, реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.