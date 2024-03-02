Франція передасть Україні авіабомби Hammer — у чому їхня особливість

Франція забезпечить ЗСУ авіабомбами AASM Hammer, які можуть бути адаптовані для літаків Су-24 та МіГ-29. Україна має отримати у 2024 році щонайменше 300 таких бомб.

Що відомо про авіабомби Hammer

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, зазначивши, що французи мають передавати щомісяця близько 50 авіабомб. Важливо, що ці бомби підходять не тільки для радянських літаків, а також для французьких та американських F-16.

Hammer є повним аналогом російських бомб, але не примітивних, а УПАБ-1500. Вони мають калібр від 250 до 1000 кілограмів. На відміну від російських бомб в них є додатковий невеликий твердопаливний ракетний двигун.

Завдяки цьому двигуну, авіабомби Hammer можна використовувати навіть з літаків штурмової авіації, — наголосив авіаційний експерт. Поширити

Україна мала на озброєнні американські крилаті бомби JDAM-ER — аналог російських УПАБ. Однак використовувати їх ми не могли, тому що таку бомбу скидають з відстані 30 — 40 кілометрів, а російські зенітно-ракетні комплекси, зокрема С-400, здатні уражати літаки на відстані до 200 кілометрів.

Ми мали можливість скинути бомбу, але кожного разу літак міг бути уражений російськими зенітними ракетами. Не було сенсу ризикувати, — пояснив він. Поширити

Щодо французьких авіабомб Hammer, які мають додатковий двигун, вони полетять на відстань 20 кілометрів, якщо їх скидати навіть з малих висот — 300 — 500 метрів.

Тоді ми цими бомбами зможемо працювати по російських лініях оборони. А от по російських тилах — навряд чи, тому що буде ризиковано використовувати літаки, які будуть скидати ці бомби, — підкреслив Валерій Романенко.

Це високоточні бомби, які мають спеціальний комплект, який суттєво збільшує їхню дальність і точність. Комплект складається з двох частин. Хвостова частина може бути оснащувана твердопаливним реактивним двигуном, а носова є у трьох версіях: лише супутникова, або з додавання тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення. Бомба має дальність використання — понад 70 кілометрів.

Макрон виступив на захист власних заяв стосовно введення військ НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що зважив кожне слово у власних заявах стосовно введення військових НАТО на територію України.

Це досить серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим, — підкреслив Макрон.

Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.