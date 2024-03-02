Франція передасть Україні авіабомби Hammer — у чому їхня особливість

Франція забезпечить ЗСУ авіабомбами AASM Hammer, які можуть бути адаптовані для літаків Су-24 та МіГ-29. Україна має отримати у 2024 році щонайменше 300 таких бомб.
Що відомо про авіабомби Hammer
Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, зазначивши, що французи мають передавати щомісяця близько 50 авіабомб. Важливо, що ці бомби підходять не тільки для радянських літаків, а також для французьких та американських F-16.
Hammer є повним аналогом російських бомб, але не примітивних, а УПАБ-1500. Вони мають калібр від 250 до 1000 кілограмів. На відміну від російських бомб в них є додатковий невеликий твердопаливний ракетний двигун.
Україна мала на озброєнні американські крилаті бомби JDAM-ER — аналог російських УПАБ. Однак використовувати їх ми не могли, тому що таку бомбу скидають з відстані 30 — 40 кілометрів, а російські зенітно-ракетні комплекси, зокрема С-400, здатні уражати літаки на відстані до 200 кілометрів.
Щодо французьких авіабомб Hammer, які мають додатковий двигун, вони полетять на відстань 20 кілометрів, якщо їх скидати навіть з малих висот — 300 — 500 метрів.
Це високоточні бомби, які мають спеціальний комплект, який суттєво збільшує їхню дальність і точність. Комплект складається з двох частин. Хвостова частина може бути оснащувана твердопаливним реактивним двигуном, а носова є у трьох версіях: лише супутникова, або з додавання тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення. Бомба має дальність використання — понад 70 кілометрів.
Макрон виступив на захист власних заяв стосовно введення військ НАТО в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що зважив кожне слово у власних заявах стосовно введення військових НАТО на територію України.
Це досить серйозні теми. Кожне моє слово на цю тему є зваженим, продуманим і виваженим, — підкреслив Макрон.
Проте реагуючи на дану заяву французького президента, низка європейських країн, включаючи Німеччину, Польщу, Італію та Чехію, а також Сполучені Штати Америки, категорично відкинули ідею введення наземних військ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-