Армія РФ масовано атакує Сумщину. Кількість поранених збільшилася

Росіяни здійснили майже 60 обстрілів прикордоння Сумщини 27 лютого. Є двоє загиблих та восьмеро поранених за день.

Росія атакує Сумщину з усіх видів зброї

Сьогоднішній день видався дуже важким для жителів прикордонних районів Сумської області. Ворог безперервно обстрілює мирні населені пункти.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська громади. Поширити

Як повідомляється, по Хотінській громаді здійснено обстріли з міномету (19 вибухів) та артобстріли (14 вибухів). Внаслідок артобстрілу (САУ) загинуло 2 та отримали поранення 6 співробітників Нацполіції.

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (12 вибухів), відбулися також атака FPV-дрону (1 вибух) та скидання боєприпасу ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Крім того, був авіаудар КАБ (4 вибухи), – йдеться в повідомленні.

У ️Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів), артобстріли (15 вибухів), пуск НАР з гелікоптера (10 ракет), атаку FPV-дронів (2 вибухи) та удар боєприпасом типу «Ланцет» (1 вибух).

На ️Великописарівську громаду 39 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дроном (2 вибухи), мінометні обстріли (30 вибухів), обстріл з РСЗВ (24 вибухи). Внаслідок мінометного обстрілу поранені двоє місцевих жителів. Крім того, в обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), – повідомляють в ОВА. Поширити

Також по ️Дружбівській громаді зафіксовано пуск НАР з реактивного літака (7 ракет).

По Зноб-Новгородській громаді був пуск НАР з літака (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Есманьська громада: ворог здійснив обстріли з кулемету та пуск КАБ з літака (2 вибухи). Білопільська громада: зафіксовано удар FPV-дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи) та з РСЗВ (8 вибухів).

Свеська громада: відбувся пуск НАР з літака (10 вибухів). Шалигинська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (29 вибухів) та міномету (5 вибухів). Новослобідська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів), ствольної артилерії (4 вибухи), мінометів (1 вибух).

Також у Миропільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

Хто з поліцейських загинув на Сумщині

У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала 27 лютого підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.

Наразі збільшилася кількість поранених – шестеро поліцейських знаходяться у лікарні.