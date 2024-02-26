Злочинна армія РФ протягом 26 лютого проводила обстріли населених пунктів на Донеччині та Сумщині, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Донеччини

За інформацією представників прокуратури Донецької області, зі ствольної артилерії російські окупанти обстріляли Красногорівку, Романівку та Костянтинівку на території Покровського району.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів по житловому сектору поранення отримали дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік.

Під час обстрілу постраждалі перебували на вулиці біля власних помешкань.

Постраждалих із мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла та осколковими пораненнями було доставлено до лікарні.

Крім того, осколками пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Що відомо про наслідки обстрілів окупантів по Сумщині

За інформацією представників прокуратури Сумської області, близько 15-ї години, російські окупанти зі своєї території обстріляли з мінометів село Рижівка на території Білопільської громади.

Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік отримав поранення, від яких помер дорогою до лікарні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про атаки армії РФ по інших регіонах

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, увечері, 26 лютого, українські військові збили дрон російських окупантів у небі над регіоном.

За його словами, безпілотник збили у Новомосковському районі військові з повітряного командування "Схід".

Більш докладних деталей про успішну роботу української протиповітряної оборони Лисак не розкрив.