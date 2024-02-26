Преступная армия РФ в течение 26 февраля проводила обстрелы населенных пунктов в Донецкой и Сумской областях, что привело к гибели и ранению гражданских лиц.
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Донбасса
По информации представителей прокуратуры Донецкой области, из ствольной артиллерии российские оккупанты обстреляли Красногоровку, Романовку и Константиновку на территории Покровского района.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов по жилищному сектору ранения получили две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина.
Во время обстрела пострадавшие находились на улице возле собственных помещений.
Пострадавшие с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями были доставлены в больницу.
Кроме того, осколками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Что известно о последствиях обстрелов окупантов по Сумщине
По информации представителей прокуратуры Сумской области, около 15 часов, российские оккупанты со своей территории обстреляли из минометов село Рыжевка на территории Белопольской общины.
В результате атаки врага 68-летний гражданский мужчина получил ранения, от которых скончался по дороге в больницу.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Что известно об атаках армии РФ по другим регионам
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером, 26 февраля, украинские военные сбили дрон российских оккупантов в небе над регионом.
По его словам, беспилотник сбили в Новомосковском районе военные из воздушного командования "Восток".
Более подробных деталей об успешной работе украинской противовоздушной обороны Лысак не раскрыл.
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