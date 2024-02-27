Армія РФ обстріляла з артилерії Сумщину. Є загиблі та поранені поліцейські

Вдень 27 лютого двоє поліцейських загинуло та четверо поранені внаслідок російського обстрілу. Правоохоронці виїхали задокументувати наслідки атаки армії РФ на Хотінську громаду Сумського району.

На Сумщині загинуло двоє поліцейських

Через повторний ворожий обстріл у Хотінській громаді є жертви.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами… Ігор Клименко Міністр МВС

Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова, — заявив Клименко. Поширити

Сумська ОВА повідомила, що через обстріли пошкоджено приміщення агрофірми. Розбір завалів триває. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Хто з поліцейських загинув

У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.

Наразі збільшилася кількість поранених – шестеро поліцейських знаходяться у лікарні.

Що відомо про атаку росіян по Сумській області

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.

Відомо, що 26 лютого ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.