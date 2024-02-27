Армія РФ обстріляла з артилерії Сумщину. Є загиблі та поранені поліцейські

Вдень 27 лютого двоє поліцейських загинуло та четверо поранені внаслідок російського обстрілу. Правоохоронці виїхали задокументувати наслідки атаки армії РФ на Хотінську громаду Сумського району.
На Сумщині загинуло двоє поліцейських
Через повторний ворожий обстріл у Хотінській громаді є жертви.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
Сумська ОВА повідомила, що через обстріли пошкоджено приміщення агрофірми. Розбір завалів триває. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Хто з поліцейських загинув
У МВС повідомили, що несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новик Оксана Володимирівна. Вона обіймала посаду начальника відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.
Також смертельні ушкодження отримав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції. Він був начальником слідчого відділення.
Наразі збільшилася кількість поранених – шестеро поліцейських знаходяться у лікарні.
Що відомо про атаку росіян по Сумській області
Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.
Відомо, що 26 лютого ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.
Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома, — констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.
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