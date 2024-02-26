Російська армія атакувала авіабомбами Сумщину. Загинуло подружжя

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.

Що відомо про атаку росіян по Сумській області

Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома, — констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.

Що відомо про обстріли Сумської області

Вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авацію. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.

Крім того, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

А 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.