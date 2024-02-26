Российская армия атаковала авиабомбами Сумщину. Погибли супруги

Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, свергнув авиабомбы на Юнаковскую общину. В результате атаки разрушен частный дом и два человека погибли.

Что известно об атаке россиян по Сумской области

Известно, что враг применил управляемые авиационные бомбы, зафиксировано 4 взрыва.

Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека — находившиеся дома супруги, — констатировали в ОВА, добавив, что разрушен один частный жилой дом, еще 5 повреждены.

Что известно об обстрелах Сумской области

Утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область, применив артиллерию и авацию. Сначала сообщалось о гибели двух человек.

Кроме того, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Также оккупанты обстреляли Сумский район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

А 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.