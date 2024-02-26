Силы ПВО сбили 9 "шахедов" и три управляемых ракеты во время атаки РФ

В ночь на 26 февраля россияне атаковали Украину 7 ракетами и 14 ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО сбили 3 ракеты и 9 дронов.

Воздушные силы озвучили детали ночной атаки РФ

Как отмечается, оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, две ОКР С-300 из Белгородской области РФ, три управляемых авиационных ракеты Х-59 и противорадиолокационную Х-31П из ТОТ Запорожской области. "

"Шахеды" захватчики запустили из Курской области РФ.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей

Сообщается, что в отражение воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Атака россиян по Украине с 25 на 26 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр. Вскоре в ОВАе показали последствия вражеской атаки.

Кроме этого, в ночь на 26 февраля российские войска нанесли авиаудара КАБами по Юнаковской общине Сумской области, в результате чего разрушен частный дом и два человека погибли.

Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 — повреждены.