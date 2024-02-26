Сили ППО збили 9 "шахедів" та три керованих ракети під час атаки РФ

У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну 7 ракетами та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО збили 3 ракети та 9 дронів.

Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ

Як зазначається, окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Бєлгородської області РФ, три керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П з ТОТ Запорізької області. "

Шахеди" загарбники запустили з Курської області РФ.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Атака росіян по Україні з 25 на 26 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

Окрі цього у ніч на 26 лютого російські війська завдали авіаудару КАБами по Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок чого зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено.