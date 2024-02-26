Сили ППО збили 9 "шахедів" та три керованих ракети під час атаки РФ

У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну 7 ракетами та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО збили 3 ракети та 9 дронів.
Повітряні сили озвучили деталі нічної атаки РФ
Як зазначається, окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Бєлгородської області РФ, три керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П з ТОТ Запорізької області. "
Шахеди" загарбники запустили з Курської області РФ.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей
Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Атака росіян по Україні з 25 на 26 лютого
Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.
Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.
Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.
Окрі цього у ніч на 26 лютого російські війська завдали авіаудару КАБами по Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок чого зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.
Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини — подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено.
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