Армия РФ обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшие и раненые полицейские

Днем 27 февраля двое полицейских погибли и четверо ранены в результате российских обстрелов. Правоохранители уехали задокументировать последствия атаки армии РФ на Хотинскую громаду Сумского района.

В Сумской области погибли двое полицейских

Из-за повторного вражеского обстрела в Хотинской громаде есть жертвы.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Следственная группа уехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели извлекли из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Скучаем вместе с вами… Игорь Клименко Министр МВД

Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.

Полицейские не покидают гражданских даже в самых горячих точках. Постоянно рискуют жизнью, оставаясь верными Присяге. И сегодняшняя трагедия доказывает, что это не просто слова, — заявил Клименко. Поделиться

Сумская ОВА сообщила, что из-за обстрелов повреждено помещение агрофирмы. Разбор завалов продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кто из полицейских погиб

В МВД сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна. Она занимала должность начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.

Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрий Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции №4 Сумского районного управления полиции. Он являлся начальником следственного отделения.

В настоящее время увеличилось количество раненых – шестеро полицейских находятся в больнице.

Что известно об атаке россиян по Сумской области

Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, свергнув авиабомбы на Юнаковскую громаду. В результате атаки разрушен частный дом и два человека погибли.

Известно, что 26 февраля враг применил управляемые авиационные бомбы, зафиксировано 4 взрыва.