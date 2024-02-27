Армия РФ обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшие и раненые полицейские

Днем 27 февраля двое полицейских погибли и четверо ранены в результате российских обстрелов. Правоохранители уехали задокументировать последствия атаки армии РФ на Хотинскую громаду Сумского района.
В Сумской области погибли двое полицейских
Из-за повторного вражеского обстрела в Хотинской громаде есть жертвы.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.
Сумская ОВА сообщила, что из-за обстрелов повреждено помещение агрофирмы. Разбор завалов продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Кто из полицейских погиб
В МВД сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна. Она занимала должность начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.
Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрий Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции №4 Сумского районного управления полиции. Он являлся начальником следственного отделения.
В настоящее время увеличилось количество раненых – шестеро полицейских находятся в больнице.
Что известно об атаке россиян по Сумской области
Российские войска обстреляли Сумскую область 26 февраля, свергнув авиабомбы на Юнаковскую громаду. В результате атаки разрушен частный дом и два человека погибли.
Известно, что 26 февраля враг применил управляемые авиационные бомбы, зафиксировано 4 взрыва.
Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека — находившиеся дома супруги, — констатировали в ОВА, добавив, что разрушен один частный жилой дом, еще 5 повреждены.
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