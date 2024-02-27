Армия РФ массированно атакует Сумскую область. Количество раненых увеличилось

Россияне совершили почти 60 обстрелов приграничья Сумской области 27 февраля. Есть двое погибших и восемь раненых за день.
Россия атакует Сумщину со всех видов оружия
Сегодняшний день оказался очень трудным для жителей приграничных районов Сумской области. Враг непрерывно обстреливает мирные населенные пункты.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Как сообщается, по Хотинской громаде совершены обстрелы из миномета (19 взрывов) и артобстрелы (14 взрывов). В результате артобстрела (САУ) погибли 2 и получили ранения 6 сотрудников Нацполиции.
Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (12 взрывов), произошли также атака FPV-дрона (1 взрыв) и сброс боеприпаса ВОГ с БПЛА (2 взрыва). Кроме того, был авиаудар КАБ (4 взрыва), говорится в сообщении.
В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов), артобстрелы (15 взрывов), пуск НАР с вертолета (10 ракет), атаку FPV-дронов (2 взрыва) и удар боеприпасом типа «Ланцет» (1 взрыв).
На Великописаревскую громаду 39 мин сбросили россияне на территорию общины.
Также по Дружбовской громаде зафиксирован пуск НАР с реактивного самолета (7 ракет).
По Зноб-Новгородской громаде был пуск НАР с самолета (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов).
Эсманьская громада: враг совершил обстрелы из пулемета и пуск КАБ с самолета (2 взрыва). Белопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронов (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва) и с РСЗО (8 взрывов).
Свеская громада: произошел пуск НАР с самолета (10 взрывов). Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов) и миномета (5 взрывов). Новослободская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов), ствольной артиллерии (4 взрыва), минометов (1 взрыв).
Также в Миропольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).
Кто из полицейских погиб в Сумской области
В МВД сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила 27 февраля подполковник полиции Новик Оксана Владимировна. Она занимала должность начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.
Также смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрий Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции №4 Сумского районного управления полиции. Он являлся начальником следственного отделения.
В настоящее время увеличилось количество раненых — шестеро полицейских находятся в больнице.
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