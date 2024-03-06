У Сумах через атаку дронів постраждали люди, серед них дитина

У ніч на 6 березня російські війська атакували Суми ударними дронами. Постраждали семеро людей, серед них дитина.
Наслідки атаки по Сумах
В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок російської атаки дронів по Сумах постраждало семеро осіб, серед них 10-річний хлопчик.
За даними слідства, 6 березня 2024 року близько 1:00 ночі ворог атакував трьома БпЛА цивільні обʼєкти м. Суми.
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Водночас голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що поранено 5 людей. Переважно, вони отримали легкі травми.
Артюх розповів, що один «шахед» був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.
Атака дронів 6 березня: що відомо
У ніч на 6 березня війська РФ запустили по Україні 42 "Шахеди" та 5-ма зенітних керованих ракет С-300.
Сили ППО знищили 38 ворожих дронів.
Безпілотники збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструмлено кілька населених пунктів. Без постраждалих.
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