У Сумах через атаку дронів постраждали люди, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сумах через атаку дронів постраждали люди, серед них дитина

Офіс Генерального прокурора
Суми

У ніч на 6 березня російські війська атакували Суми ударними дронами. Постраждали семеро людей, серед них дитина.

Наслідки атаки по Сумах

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок російської атаки дронів по Сумах постраждало семеро осіб, серед них 10-річний хлопчик.

За даними слідства, 6 березня 2024 року близько 1:00 ночі ворог атакував трьома БпЛА цивільні обʼєкти м. Суми.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки по Сумах (фото: Офіс генпрокурора)

Водночас голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі «Радіо Свобода» повідомив, що поранено 5 людей. Переважно, вони отримали легкі травми.

Один "шахед" було збито на підльоті до міста, три — зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу нашим силам ППО, які змінили курс і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура.

Артюх розповів, що один «шахед» був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.

Атака дронів 6 березня: що відомо

У ніч на 6 березня війська РФ запустили по Україні 42 "Шахеди" та 5-ма зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 38 ворожих дронів.

Безпілотники збили в межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

У Хмельницькій області внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструмлено кілька населених пунктів. Без постраждалих.

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