В Сумах из-за атаки дронов пострадали люди, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах из-за атаки дронов пострадали люди, среди них ребенок

Офис Генерального прокурора
Сумы
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В ночь на 6 марта российские войска атаковали Сумы ударными дронами. Пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Последствия атаки по Сумам

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате российской атаки дронов по Сумам пострадали семь человек, среди них 10-летний мальчик.

По данным следствия, 6 марта 2024 около 1:00 ночи враг атаковал тремя БпЛА гражданские объекты г. Сумы.

В результате атаки окупантов повреждено жилье в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения. Также повреждено около 20 автомобилей.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия атаки по Сумам (фото: Офис генпрокурора)

В то же время глава областной военной администрации Владимир Артюх в эфире «Радио Свобода» сообщил, что ранены 5 человек. Преимущественно они получили легкие травмы.

Один "шахед" был сбит на подлете в город, три — зашли в воздушное пространство над городом Сумы и попали. Слава Богу нашим силам ПВО, изменившим курс и эти "шахеды" попали практически в микрорайоны и погибших у нас нет. Но очень много пострадала инфраструктура.

Артюх рассказал, что один «шахед» был нацелен на больницу, где находились около 400 больных.

Атака дронов 6 марта: что известно

В ночь на 6 марта войска РФ запустили по Украине 42 "Шахеда" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 38 вражеских дронов.

Беспилотники сбили в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

В Хмельницкой области в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, обесточены несколько населенных пунктов. Без пострадавших.

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