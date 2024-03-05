Силы ПВО сбили 18 российских дронов во время ночной атаки на Одесскую область

В ночь на 5 марта оккупанты снова устроили атаку по Украине.

Сколько ПВО сбило враждебных целей

Враг выпустил 22 ударных беспилотника типа "Shahed" – районы пусков Балаклава – Крым.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 "Шахедов" в пределах Одесской области, - говорится в сообщении. Поделиться

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что известно об обстреле Одесщины

Войска РФ сегодня ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара поврежден санаторий, а также дом и ряд хозяйственных построек.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Одессе.

Так, в ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло за собой разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы. Всего в результате атаки погибли 20 человек.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью. Кроме того, под завалами дома в Одессе обнаружили тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.