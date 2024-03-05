Силы ПВО сбили 18 российских дронов во время ночной атаки на Одесскую область
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 18 российских дронов во время ночной атаки на Одесскую область

обстрел
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В ночь на 5 марта оккупанты снова устроили атаку по Украине.

Сколько ПВО сбило враждебных целей

Враг выпустил 22 ударных беспилотника типа "Shahed" – районы пусков Балаклава – Крым.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 "Шахедов" в пределах Одесской области, - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что известно об обстреле Одесщины

Войска РФ сегодня ночью, 5 марта, атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате удара поврежден санаторий, а также дом и ряд хозяйственных построек.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Одессе.

Так, в ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. В результате атаки вражеский дрон попал в одну из одесских многоэтажек, что повлекло за собой разрушение 18 квартир. Спасатели два дня работали на месте, разбирая завалы. Всего в результате атаки погибли 20 человек.

В результате вражеской атаки на Одессу, в частности, погибла семья военных с 7-месячной дочерью. Кроме того, под завалами дома в Одессе обнаружили тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой.

Как заявлял глава МИД Литвы, российская атака на Одессу является ужасным убийством украинцев. Для России должны быть немедленные последствия, подчеркивал он.

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