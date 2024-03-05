Сили ППО збили 18 російських дронів під час нічної атаки на Одещину

У ніч проти 5 березня окупанти знову влаштували атаку по Україні.

Скільки ППО збила ворожих цілей

Ворог випустив 22 ударних безпілотники типу "Shahed" – райони пусків Балаклава – Крим.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "Шахедів" у межах Одеської області, - йдеться у повідомленні. Поширити

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що відомо про обстріл Одещини

Війська РФ сьогодні вночі, 5 березня, атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Одесі.

Так, у ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Внаслідок атаки ворожий дрон потрапив до однієї з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали. Загалом внаслідок атаки загинуло 20 людей.

Внаслідок ворожої атаки на Одесу, зокрема, загинула родина військових із 7-місячною дочкою. Крім того, під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою.

Як заявляв глава МЗС Литви, російська атака на Одесу є жахливим убивством українців. Для Росії мають бути негайні наслідки, наголошував він.