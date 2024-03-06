Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ по Украине

В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42 ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 38 вражеских дронов.

Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине

Враг атаковал Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300, запускаемыми из временно оккупированной части Донецкой области.

Что касается 42 "Шахедов", то интервенты запускали по четырем направлениям: Чауда, Балаклава — Крым, а также российские Курская область и Приморско-Ахтарск.

Боевая работа защитников неба, в результате которой были сбиты 38 ударных дронов россиян, продолжалась в восьми областях, а именно в пределах:

Днепропетровской,

Одесской,

Херсонской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Харьковской,

Винницкой,

Сумской области.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы, передали военные. Поделиться

Что известно о ночной атаке РФ по Украине 6 марта

С вечера и ночью российские оккупанты запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в воздушных силах предупреждали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Вечером 5 марта в Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки "Шахедов". Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.