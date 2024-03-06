Силы ПВО сбили 38 "шахедов" во время атаки РФ по Украине

В ночь на 6 марта россияне атаковали Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42 ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 38 вражеских дронов.
Воздушные силы озвучили детали атаки РФ по Украине
Враг атаковал Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300, запускаемыми из временно оккупированной части Донецкой области.
Что касается 42 "Шахедов", то интервенты запускали по четырем направлениям: Чауда, Балаклава — Крым, а также российские Курская область и Приморско-Ахтарск.
Боевая работа защитников неба, в результате которой были сбиты 38 ударных дронов россиян, продолжалась в восьми областях, а именно в пределах:
Днепропетровской,
Одесской,
Херсонской,
Хмельницкой,
Черкасской,
Харьковской,
Винницкой,
Сумской области.
Что известно о ночной атаке РФ по Украине 6 марта
С вечера и ночью российские оккупанты запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, в воздушных силах предупреждали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.
Вечером 5 марта в Одессе прогремели взрывы во время массированной атаки "Шахедов". Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.
Кроме того, ПВО также работало и в Киевской области. Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели и в Хмельницкой области, куда на Староконстантинов летели вражеские дроны. В Сумской ОВА также рассказали о взрывах в Сумах — указывалось, что в городе зафиксированы прилеты в трех районах, были также и пострадавшие.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-